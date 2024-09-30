هل يمكن الاشتراك في خدمة "الاهلي فون كاش" عبر الانترنت
يتساءل العديد من عملاء البنك الاهلي المصري حول إمكانية الاشتراك في المحفظة المالية عبر الإنترنت.
وأوضح البنك الأهلي أنه تمت إتاحة الاشتراك في خدمة "الأهلي فون كاش" من خلال الموقع الرسمي بالبنك عن طريق زيارة الرابط التالي
https://www.nbe.com.eg/NBE/E/...
وأضاف البنك إن هذه الخدمة مقدمة لغير عملاء البنك وأيضا لعملاء الأهلي المصدرة لهم بطاقات ماستركارد وفيزا وميزة (ائتمان – خصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) على أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم العميل لدى شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول، والتأكد من أنه لا توجد محافظ إلكترونية مسجلة على نفس رقم الهاتف حتى يتسنى تنفيذ الطلب
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