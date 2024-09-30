بعد واقعة مؤمن زكريا.. قصص السحر والشعوذة في الملاعب الإفريقية.. حكاية الشيخ السنغالي في عهد حسن شحاتة.. طلب غريب من الجوهري قبل لقاء المغرب.. ولعنة كوتوكو خلال مواجهة الأهلي

السحر والشعوذه في كرة القدم، أعادت واقعة فبركة تعرض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق للسحر للاذهان ما شهدته الكرة المصرية من أعمال مماثلة علي مدار سنوات طويلة خاصة في الملاعب الإفريقية.

وزعم البعض أن إصابة لاعب الأهلي السابق بمرض عضلي نادر حرمه من استكمال مشواره بكرة القدم بسبب العثور على أوراق سحر باسمه كُتب عليها «مرض» في مقابر الكابتن مجدي عبدالغني الا انها لم تكن واقعة مؤمن زكريا هي الأولى في الساحرة المستديرة.

وتظهر من حين لآخر اقوال وتصريحات حول «السحر والشعوذة»، وتأثيرها على أداء اللاعبين سواء مع الأندية أو المنتخب المصري وكذلك فرق كرة القدم الإفريقية والعربية

مرتضي منصور وساحر الفيوم

اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في يوليو 2023 رجب محمد الشهير برجب بحة بالتسبب في خسارة الزمالك أمام الأهلي برباعية في مباراة القمة التي أقيمت بالدوري وذلك بسبب سحر أعده هذا الشخص للاعبي فريق الزمالك.

وفي تصريحات تليفزيونية قال مرتضى منصور إن فريق الزمالك كان الأقرب للفوز في مباراة القمة، موضحا أن السحر هو الذي منع لاعبي الزمالك من تحقيق الفوز على الأهلي وتسبب في تعرض لاعبين للإصابة.كشف مرتضى منصور تفاصيل جديدة في قصة ساحر الفيوم رجب محمد الشهير برجب بحة، والذي اتهمه بأنه السبب وراء ما يجري للزمالك في الفترة الأخيرة، وتراجع النتائج ورحيل اللاعبين.

ونشر مرتضى منصور صورة ادعى أنها للشخص الذي قام بعمل السحر، قائلا: “دي يا جماعة صورة الساحر رجب بحة، من الفيوم، حيث تم عمل السحر بالاتفاق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي”.

وأردف مرتضى منصور قائلا: «الخطيب معلمش عليا ومفيش حد علم عليا، الجن والسحر هما اللي علموا علينا».

وناشد منصور محبي الزمالك الوقوف معه وخلف الفريق للخروج من الكبوة الحالية واستعادة الانتصارات مرة أخرى.

وكشف مرتضي منصور رسائل تسلمها عقب واتساب كالتالي

وخاطب الشخص الذي يدعى ع. س. مرتضى منصور قائلا: "السحر اشتغل والأهلي بيحصد ألقاب وبطولات، اعتبر فك السحر عن نادي الزمالك صفقة، ويا ريت تصرف على ذلك حتى يستقر النادي وتعود البطولات، وعرفنا أيضا سبب فشل الزمالك وتطفيش اللاعبين وإصابتهم، الساحر رجب بتاع الفيوم.. وسيادتك لازم تتحرك بنفسك في هذا الموضوع سرا، وإن حبيت أساعدك ما في مشكلة والله، سر تحركنا لازم ده أهم من أي صفقة أقسم بالله، إحنا عندنا لاعبين خطيرة ولكن موضوع فك السحر أهم شيء تعمل عليه".

وأضاف: "سيادتك لازم تفك وتحصن الفريق في أسرع وقت ممكن، حبيت أساعدك وأعطيك رقم شيخ في المغرب يعمل على ذلك وتحصين الفريق مدى الحياة من أي ساحر، وللعلم عمل فك السحر من شهر لثلاثة أشهر".

وبعد تجاهل منصور أرسل الشخص نفسه رسائل مجددا قال فيها "عايزني معاك أخدمك بقلبي، مش عايزني وتتصرف أنت الله يوفقك ويسعدك ويسهل لك مهمتك، وإحنا معاك ولن نتخلى عنك أو عن الزمالك، مرتضى بك منصور قلت إيه في الكلام اللي تكلمت معاك فيه، الشيخ صالح معايا".

ليرد منصور: طيب أعمل إيه؟

وبحسب المحادثة، عاود ع. س. مراسلة مرتضى منصور من جديد بعد عدة ساعات: "أنا اللي هيقدرني عليه الله هعمله، وكنت أتمنى أنا وأنت نقضي على هذه الأمور، خير بإذن الله".

ورد مرتضى منصور: "مش فاهم أعمل إيه يعني، براحتي هو سيادتك القضاء على الشر محتاج إذن مش فاهم".

وأرسل ع. س. صورة قال إنها تعود للساحر رجب محمد محمد الشهير برجب بحة، وعلق "هذا الساحر هو اللي مدمر الزمالك في إصابات اللاعبين وتطفيشهم وعدم الاستقرار".

رد بحة علي مرتضي منصور

رد رجب بحة على مرتضى منصور

ورد الحاج رجب بحة ابن محافظة الفيوم، الذي اتهمه مرتضى منصور بالقيام بأعمال سحرية من أجل تعطيل مسيرة الفريق الأبيض.

ونشر رجب بحة فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرد فيه على مزاعم رئيس نادي الزمالك.

ونفى رجب بحة خلال الفيديو ادعاءات مرتضى منصور، مشددًا على أنه ليست له أي علاقة بمدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، وأنه لم يلتقِه من قبل.

وقال رجب بحة: “لا إله إلا الله طيب نروح فين طيب حتى الناس الغلابه مش سايبينها في حالها، الناس دي بتاكل يوم بيومه أقسم بالله العظيم”

وأكد بحة بأنه لا يقوم بأي عمل من أعمال السحر ولا يعلم من أين جاء رئيس نادي الزمالك بهذه الادعاءات الكاذبة.

والسحر سبب تالق عصام الحضرى



وكان لمرتضى منصور واقعة اخري مع عصام الحضري حيث فسر حالة التألق التى ظهر فيها عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر ووادى دجلة السابق فى كل مبارياته أمام الفريق الابيض بأنه يملك عفاريت تساعده على حماية شباكه من الاهداف الزملكاوية.

رش المياه قبل القمة



وقبل انطلاق احدي لقاءات القمة قام أحد عمال نادى الزمالك بـ"رش المياة" أمام لاعبى الزمالك فور دخولهم لملعب الجيش ببرج العرب فى الاسكندرية لملاقاة الاهلى فى مباراة القمة والتى انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدفين دون رد.

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة لحظات وصول فريق الزمالك لملعب المباراة وسط تصرف مثير للجدل لأحد العمال.

وقبل دخول الفريق لملعب المباراة قام عامل الزمالك بـ رش المياه على الارض.

باسم مرسى والسحر الأسود فى شبراخيت



ومن وقائع مرتضى منصورايضا بظاهرة السحر والاعمال م تحدث به حول باسم مرسى لاعب تالزمالك السابق بانه تم عمل سحر أسود له من إحدى قريباته وتم فك هذا السحر من خلال قراءة القرآن بحسب قوله.

وقال مرتضى: "أشك فى تعرض باسم مرسى للسحر من خلال إحدى أقرابه".

وأضاف مازحا "اعتقد أنها قامت بذلك فى مدينة شبراخيت".

وقال مرتضى منصورايضا ن فريقه تعرض للسحر بعد مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016.



كما قال مرتضي منصور بعد المباراة: "لا بد أن الاتحاد الأفريقي والدولي أن يمنع السحر والشعوذة في الملاعب مثلما يمنع المنشطات".

وأضاف: "الزمالك لم يخسر 5 حتى لو يلاعب أي فريق، هل هذا طارق حامد أو علي جبر أو أحمد الشناوي أو أحمد توفيق، هذا ليس ممكننًا لا يوجد هذا الأمر إلا في أفريقيا.

فيما اتهم متضى منصور أن وليد سليمان لاعب الأهلي السابق، يعمل على اللجوء إلى السحر، ما أدى إلى إحرازه عدة أهداف محلية وأفريقية في الفترة الأخيرة.

وقال رئيس الزمالك فى فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للنادي: على معلول لاعب الأهلي هو من يمتلك السحر والشعوذة وليس للفريق، لأنه عندما يغيب لا يفوز الأهلي ولما بيلعب هو من تسبب في التأهل إلى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وأتساءل هل ممنوع الأهلى يتعادل؟!”.

الجوهري وفك السحر

وأثار حديث أحمد حسام ميدو الجدل في تصريحات تلفزيوني الموسم الماضي: عندما تساءل هل يعقل أن الأهلي الذي يمتلك 4 حراس في القائمة الأفريقية أن يكون 3 منهم مصابون قبل نهائي أفريقيا؟،

وقال ميدو: أرى هذا الأمر غير طبيعي".

واستشهد ميدو بموقف سابق عندما كان منتخب مصر على موعد مع مواجهة قوية مع المغرب حيث قال: "منذ أكثر من 21 عامًا كنا سنواجه منتخب المغرب على أرضه، في هذا التوقيت محمود الجوهري طلب من الحكومة سفر شخص مع البعثة "لفك السحر"، وفوجئت في هذه المباراة كان هناك شخص موجود معنا لا نعرفه".

وأضاف: "هذه المباريات كانت بمثابة حرب في كرة القدم، وفوجئت وقتها باجتماع مع الجوهري، حتى يتم قراءة علي أنا ونادر السيد بسبب الشكوك في وجود "السحر"".

وأكمل: "أول مرة أحكي هذه القصة، لكن هذا الشخص كان يسافر مع البعثات "لفك السحر" ولابد من مراجعة الأمر، الأهلي مقبل على مباراة مهمة ورغم ذلك يمتلك 3 حراس مصابين، ليثير حديث ميدو الجدل بسبب أزمة "السحر" مع الكرة الأفريقية بشكل عام والمغربية بالتحديد،

لعنة كوتوكو والسحر قبل المباراة



فيما أكد ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر تعرض لحادثة غريبة خلال مواجهة أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1982.

وقال ماهر همام: "ذهبنا لأول مرة لمواجهة أشانتي كوتوكو الغاني بطائرة حربية وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها فريق إلى هناك".



وأضاف: "خلال هذه المباراة تفاجأ الجميع بهبوط رئيس البلاد والذي كان رئيسًا أيضًا للنادي في منطقة وسط الملعب وهناك قامت الجماهير بتحميله مسئولية الهزيمة وعرفنا بعدها أن الطائرة الرئاسية هبطت في مكان السحر وهو الأمر الذي عاد بالنفع على الفريق وخرجنا متوجين باللقب وقتها".

وفي بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1993 والتي توج بها نادي الزمالك، أكد جمال عبد الحميد أن الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب إيمان فريق أشانتي كوتوكو الغاني بركلات الترجيح.

وقال جمال عبد الحميد عن هذا الأمر: "كانت الأجواء صعبة هم يؤمنون بالسحر فقد دفنوا أرجل خنازير في المرمى وكذلك في ممر غرف الملابس بحجة إذا مررنا فوق الـ4 أرجل سنُهزم برباعية أيًا كان الوضع فكنا نتحدث عن ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية ونمحو الذكرى السيئة أمامهم على ذات الملعب حينما هُزمنا بخماسية وكذلك نخطف الأميرة الثالثة ونحتفظ بالكأس للأبد".

الشيخ السنغالي في عهد حسن شحاتة

تحدث الكثيرون عن حكاية الشيخ السنغالي مع منتخب مصر خلال فترة ولاية الكابتن حسن شحاتة وأن هذا الشيخ سبب رئيسي لفوزنا بثلاث بطولات أمم افريقيا.

وكان هناك عضو مجلس إدارة يؤمن ويعتقد بمثل تلك الأمور واستعان بأحد الدجالين محاولا إقناع مجلس الإدارة بأن الشيخ السنغالي بركاته واسعه وأنه وراء الفوز بثلاث بطولات أمم افريقيا بل إنه كان يطالب بمنح الرجل مكافأة مع كل بطولة نفوز بها.

حكايات الخطيب مع السحر الأسود في الملاعب

في أحد المرات حكي كابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق خلال سنة 96 عندما أسند مهمة الفريق الوطني للكابتن محمود الخطيب وفاروق جعفر جاءه أحد الدجالين وطلب منه أن يضع حجابا في مكان معين وبالفعل بعد انتهاء التدريب وضع الحجاب في حضور بيبو ولكن النتيجة كانت خسارتنا من تونس في بداية مشوار تصفيات مونديال فرنسا 98.

شيخ المحله قبلة المدربين في السبعينات والثمانينات



في فترة السبعينات والثمانينات ذاع صيت دجال في إحدى قرى محافظة الغربية وكان قبله لكل المدربين الذين يعملون هناك من أجل الحصول على بركاته.

الترسانة يستعين بشيخ للصعود للممتاز



استعان مسئولو الترسانة بأحد الشيوخ مقابل 15 ألف جنيه لمساعدة الفريق على الصعود للدورى الممتاز خلال مواجهة الشرقية التى خسرها الشواكيش أمس فى فاصلة الترقى للممتاز بضربات الجزاء الترجيحية.

المثير فى الأمر أن الشيخ استقل الأتوبيس مع اللاعبين ودخل الملعب وكأنه أحد مسئولى الترسانة بعد أن قام مجلس الشواكيش بتسجيل اسمه فى الكشف الخاص بأعضاء المجلس وفريق الكرة.

وادعى أحد الأعضاء البارزين فى المجلس الذى قام بإحضاره أن هذا الشيخ من الأشراف. وقام الشيخ بتوزيع تعويذه سحرية وبعض الآيات القرآنية على اللاعبين لقراءتها ووضعها تحت لاصق الطاقة الذى وضعه اللاعبون على أيديهم ولكن هذا الأمر لم يفلح وخسر الشواكيش المباراة.

وأكد مصدر فى مجلس الترسانة أن الشيخ حصل على 15 ألف جنيه من حساب أحد أعضاء المجلس الشخصى مع وعد بمثلهم فى حاله صعود الترسانة للممتاز. وجلس الشيخ فى مقصورة ملعب جامعة الزقازيق برفقه اعضاء الشواكيش.



