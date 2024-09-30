الإثنين 30 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

أبرز قضايا مجلس الحوار الوطني في اجتماع اليوم (صور)

الحوار الوطني, فيتو
الحوار الوطني, فيتو
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يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات مناقشة قضية الدعم تلك القضية التي تهم جميع المصريين.

كما يضع مجلس الأمناء الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل مستجدات الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد.

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مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي
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مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي
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مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي
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مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي

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