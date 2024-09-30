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أخبار مصر

مدبولي يتابع مع وزير البترول سداد مستحقات الشركاء الأجانب

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عددا من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب..ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وفي هذا الإطار، أشار المهندس كريم بدوي، إلى أنه جار تنفيذ برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، كما سيتم أيضًا خلال شهر أكتوبر المقبل الوفاء بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

وأشار إلى أنه تم استقبال الحزمة التحفيزية الخاصة بالبحث والاستكشاف، التي أعلنت عنها الوزارة بصورة إيجابية من كل الشركاء سواء الموجودين في مصر أو خارجها.

كما لفت الوزير إلى قيام شركة "إيني" بزيادة عدد الحفارات في "عجيبة" لتسريع وتيرة ومعدلات الإنتاج إلى المستويات المٌستهدفة.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لتحفيزهم على الدخول باستثمارات في قطاع البترول خاصةً في مجالي الإنتاج والاستكشاف، وسيتم عرض قصص نجاح لمستثمرين مصريين فى هذا القطاع، مضيفًا أن الوزارة قدمت حزمة حوافز تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك كهدف أساسي يعمل عليه القطاع مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج زيارته الأخيرة للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في تجمع البريكس، الذي انعقد في العاصمة الروسية موسكو على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي Russian Energy Week المنعقد خلال الفترة من 26 – 28 سبتمبر 2024، والذي تناول مُناقشة تطوير قطاعات الطاقة في دول البريكس، والمجالات ذات الأولوية للتعاون على المدى المتوسط.

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