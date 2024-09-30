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محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية الشيخية

قنا، فيتو
قنا، فيتو

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ  قنا،جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط.

 

شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2596 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 80 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 30 شابا وفتاة.

 

مديرية الأوقاف بقنا

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 270 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 30 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني على مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 61 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 25 مزارعا.

 

مديرية التضامن الاجتماعي بقنا

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتى استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها منها 150 مواطنا.

 

ندوات ثقافية بقنا

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 150 مواطنا، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 35 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 315 مواطنا.
 

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 580 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 36 مواطن، فيما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 100 مواطن، ونظمت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 4000 مواطن.

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