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ثقافة وفنون

فيلم جوازة توكسيك يحقق رقما صادما في شباك التذاكر

فيلم جوازة توكسيك،
فيلم جوازة توكسيك، فيتو

حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنانة ليلي علوي والفنان محمد أنور، رقما صادما في شباك التذاكر أمس الأحد بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم جوازة توكسيك

وحقق فيلم جوازة توكسيك إيرادات لم تتجاوز 1400 جنيه بشباك التذاكر أمس الأحد. 

قصة فيلم جوازة توكسيك 

وتدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج،  لكن عند التقاء العائلتين يحدث صدام، عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية أن فريدة ليبرالية متحررة، فيلجأن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

 

أبطال فيلم جوازة توكسيك 

ويشارك في بطولة في فيلم جوازة توكسيك، كل من  تامر هجرس، ملك قورة، هيدي كرم، الراقصة جوهرة، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. 

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