الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات

مجلس الدولة , فيتو
مجلس الدولة , فيتو

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون, ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص, على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.

وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ

وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.

2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.

4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.

8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الدولة القضاء الإدارى الإدارية العليا الأراضى الزراعية للمباني المخالفة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: حريق يلتهم الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة،حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنة بتهمة التزوير

بعد قليل، انعقاد عمومية محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة

السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع موقف تقنين المباني المخالفة والتصالح بحوش عيسى

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

زلزال رابع يضرب شرق سد النهضة، وخبير يحذر من خطورة الهزات الأرضية بإثيوبيا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

انخفاض الطماطم، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

إنبي يطالب الزمالك بـ150 ألف دولار بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

قرار للفيفا بشأن الفائز من مواجهة الأهلي والعين في الإنتركونتيننتال

دعم الأسد ثمنه رأس نصر الله.. الحرب السورية تسببت في اختراق حزب الله.. جيش الاحتلال يستخدم صور المقاتلين وأصدقائهم.. ومادة غامضة وراء اغتيال الأمين العام

أسعار الأسماك اليوم الإثنين، انخفاض البلطي والجمبري في سوق العبور

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

سكتت ضحكاتهما إلى الأبد، مصرع شاب وصديقه أثناء قيادة سيارة بسرعة جنونية (فيديو)

كعب حذاء وزيرة خارجية ألمانيا يضعها في موقف محرج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صوفيا لورين.. 90 عاما من من السحر والجمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟ اعرف حكم الشرع

أسامة قابيل: شفاء المريض من السحر بيد الله وليس له علاقة بفك العمل

المزيد
الجريدة الرسمية