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حوادث

موعد نظر دعوى حل مجلس نقابة المحامين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 20 أكتوبر المقبل لنظر أولى الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من المجلس  لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.

حل مجلس نقابة المحامين لعدم تنفيذ حكم قضائى 

كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق وطالب فيها “بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014  واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع واسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين”.

وقال مصطفى شعبان شارحا لدعواه انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024  والحكمين ألزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية إلا ان نقيب المحامين مازال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابه المحامين والبطاقة العلاجية وهو ما يفقد معه مجلس نقابه المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

ضروره تنفيذ الاحكام الصادره لصالحه

واضاف  انه “أرسل انذارا لنقيب المحامين يحثه على ضرورة تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه بمنحه بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية، كما طالب في إنذاره بضرورة عرض امر اسقاط قيد نقيب المحامين على مجلس النقابه وفق نص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  إلا ان نقابة المحامين امتنعت عن استلام الانذار وهو ما يخلق قرارا سلبيا مكتمل الاركان”.

وتابع شعبان: “الامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من المجلس  رغم اصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه شكل قرارا سلبيا باطلا يواجهه بدعوى الالغاء”.

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