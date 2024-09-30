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محافظ المنيا يتفقد العملية التعليمية بالمدارس

بجولة تفقدية لمحافظ
بجولة تفقدية لمحافظ المنيا علي المدارس

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة تفقدية لعدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدينة المنيا، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية، وذلك تفعيلا لأنشطة وفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التنمية البشرية وفى مقدمتها تطوير قطاع التعليم فى جميع مراحله.

 "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"


 تفقد المحافظ – خلال جولته الميدانية - مدرسة صفى الدين أبو شناف الثانوية بنين، ومدرسة الثانوية بنات، ومدرسة أبناء الثورة الابتدائية، مؤكدا أن برامج مبادرة " بداية " تركز فى جانبها التعليمى على تطوير العنصر البشرى من طلبة ومعلمين، ومناهج وتوفير برامج تدريبية متقدمة. 

فضلًا عن تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمدارس والسعى لبناء مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافة واستيعاب المزيد من الأنشطة والبرامج التربوية والثقافية والرياضية لأبنائنا الطلاب.


 حرص المحافظ على تفقد أبنية المدارس والاطمئنان على الفصول والمقاعد ووسائل الإيضاح ومنافذ التهوية، إلى جانب أعمال النظافة، ودورات المياه، مشددا على عدم  السماح للباعة الجائلين بالتواجد فى محيط المدارس، وإزالة كافة الاشغالات، موجها بضرورة المتابعة الدورية لكافة المنشآت التعليمية للتأكد من الحفاظ على أعمال التطوير التي تمت بها، إلى جانب الالتزام بجداول الصيانة الدورية ورفع كفاءة المباني، والتأكد من الالتزام بالعدد المقرر للطلاب في كل فصل وعدم وجود أي عجز في أعداد المدرسين بمختلف التخصصات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعال.

 


وخلال زيارته للمدارس الثانوية، وجه اللواء كدوانى بتكريم الطلبة المتفوقين ممن التحقوا بالمرحلة الثانوية بعد حصولهم على مجموع 280 أو 279.5 درجة، مشيرا إلى أن أهمية تقدير التفوق والتميز، وتكريم المتفوقين والناجحين يعطى دفعة قوية لبذل المزيد من العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة، رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.
 

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