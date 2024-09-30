حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر التامول بالجيزة
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل لحيازته مخدر التامول في الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر التامول، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.
ضبط عاطل بتهمة حيازة مخدرات
تمكنت من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر التامول بقصد الاتجار.
وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر التامول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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