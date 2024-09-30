إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالمنيا

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي اعلي كوبري النيل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

قرية دروة التابعة إداريا لمركز ملوي

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين مقيمين في قرية دروة التابعة إداريا لمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.