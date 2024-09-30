إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا
أصيب شخصان اثنان إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها بصحراوي المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث انقلاب واشتعال النيران، بسيارة علل الطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا امام بنزلة الشيخ فضل التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.
مركز سمالوط شمال محافظة المنيا
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في اصابة شخصين مقيمين في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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