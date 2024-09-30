فصل طالبة أسبوعا لاعتدائها على زميلتها بالموس داخل مدرسة بالإسكندرية
عاقبت إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية برئاسة هبه سليمان، طالبة بمدرسة مجدي بن حليم بالصف الثالث الإعدادي بالفصل لمدة أسبوع، عقب اعتدائها على طالبة أخرى بالصف الأول الاعدادي بالموس داخل المدرسة، واصابتها في يدها وجنبها وذلك أثناء اليوم الدراسي.
وأجرت لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة العجمي التعليمية، تحقيقاتها في الواقعة،بحضور رئيس مجلس أمناء إدارة العجمي التعليمية جمال الطلخاوي، والتي أثبتت الواقعة، غير أن ولي أمر الطالبة المعتدي عليها تنازل عن أي شكوي ضد الطالبه.
وقال جمال الطلخاوي، رئيس مجلس الامناء: ان قرار فصل الطالبة المعتدية لمده اسبوع جاء ليراعي صالح الطالبه رغم خطائها خاصه انها لا زالت طفله، مؤكدا ان أسرة الطالبة المعتدى عليها تنازلت عن أي شكاوى حرصا أيضا علي المصلحه العامة، والعقاب جاء لحدوثه داخل المدرسة وأثناء سير العملية التعليمية.
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