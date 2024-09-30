ماذا تعرف عن ستارلينك؟.. أخطر نظام اتصالات بالعالم.. 12 ألف قمر صناعي وإنترنت سريع.. ملياردير أمريكي يحكم الأرض بنظام يدير الحروب.. اليمن وغزة في مرمى أهدافه.. وأهم أنشطته مراقبة الصواريخ البالستية

العالم يبحث الآن عن شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بعد إتاحة إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، نظام ستارلينك لعدد من مناطق النزاع، فأصبح ستارلينك متاحا في (أوكرانيا ومع المنظمات الإغاثية في غزة وفي اليمن).

دخول نظام ستارلينك إلى مناطق النزاع، وخاصة في الشرق الأوسط، دفع العديد من الناس للتساؤل عن نظام ستارلينك، وما الذي يقدمه، وهل يمكن أن يكون النظام أحد أدوات التجسس والاختراق في بعض الدول المستهدفة؟

12 ألف قمر صناعي يقدم إنترنت فائق السرعة في العالم



أكد خبراء التكنولوجيا أن نظام "ستارلينك" هو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية، أنشأتها شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وأعلن أن تصميمها قائم على توفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة، التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.

ستارلينك الملياردير الأمريكي يتحكم في العالم، فيتو



ويتكون نظام ستارلينك من حوالي 12 ألف قمر صناعي، الموضوعة في مدار أرضي منخفض، على ثلاثة ارتفاعات ( 340 و550 و1150 كيلو متر) فوق سطح الأرض، ويتم ربط الأقمار الصناعية ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير إنترنت فائق السرعة.

وتعمل الخدمة من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، وتكون بدورها متصلة بالإنترنت، يوفر نظام ستارلينك تغطية لأكثر من 100 دولة ومنطقة.

4 ملايين مشترك في نظام ستارلينك



بدأت شركة سبيس إكس إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية في عام 2019، وانطلقت في سبتمبر 2024، وتتكون المجموعة من أكثر من 7000 قمر صناعي صغير، تم إنتاجه بكميات كبيرة في مدار أرضي منخفض، ويتم توصيله مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية مخصصة، ومن المقرر نشر نحو 12 ألف قمر صناعي، مع إمكانية توسع النظام ليصل إلى 34 ألف و400 قمر صناعي.



وأعلنت شركة سبيس إكس عن الوصول لأكثر من مليون مشترك في ديسمبر 2022، و4 ملايين مشترك في سبتمبر 2024.

في مايو 2018، قدرت سبيس إكس التكلفة الإجمالية لتصميم وبناء ونشر أقمار نظام ستارلينك بما لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي، وبلغت إيرادات ستارلينك في عام 2022 نحو 1.4 مليار دولار مصحوبة بخسارة صافية، مع ربح صغير بدأ فقط في عام 2023. ويتوقع أن تصل الإيرادات إلى 6.6 مليار دولار في عام 2024.

استخدام ستارلينك بشكل واسع في الحرب الروسية الأوكرانية

تم استخدام ستارلينك على نطاق واسع في الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الدور الذي تعاقدت عليه وزارة الدفاع الأمريكية.

وتم تصميم ستارشيلد، النسخة العسكرية من ستارلينك، للاستخدام الحكومي.



أثار علماء الفلك مخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه هذه المجموعة على علم الفلك الأرضي، وكيف ستساهم الأقمار الصناعية في بيئة مدارية مزدحمة بالفعل، حاولت سبيس إكس التخفيف من مخاوف التداخل الفلكي من خلال تدابير لتقليل سطوع الأقمار الصناعية أثناء التشغيل.



تم تصور مجموعات الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لأول مرة في منتصف الثمانينات كجزء من مبادرة الدفاع الاستراتيجي، وكان من المقرر وضع الأسلحة في مدارات منخفضة لاعتراض الصواريخ الباليستية في غضون مهلة قصيرة، وتم الاعتراف بإمكانية الاتصال منخفض الكمون، وأدت فروع التطوير في التسعينيات إلى إنشاء العديد من الأبراج التجارية الضخمة باستخدام حوالي 100 قمر صناعي.

الإعلان عن ستارلينك رسميًا في يناير 2015



في أوائل عام 2014، كان إيلون ماسك وجريج وايلر يعملان معًا في التخطيط لإنشاء عدد من الأقمار الصناعية من حوالي 700 قمر صناعي تسمى WorldVu، تكون أكبر من 10 أضعاف حجم أكبر مجموعة أقمار صناعية إيريديوم آنذاك.

نظام اتصالات ستارلينك، فيتو



تم الإعلان عن ستارلينك رسميًا في يناير 2015، مع افتتاح منشأة تطوير أقمار سبيس إكس في ريدموند بواشنطن، وأثناء الافتتاح، صرح ماسك أنه لا يزال هناك طلب كبير غير مُلبى في جميع أنحاء العالم على قدرات النطاق العريض منخفضة التكلفة.

في نوفمبر 2016، تقدمت شركة سبيس إكس بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للحصول على " نظام أقمار صناعية غير مدارية ثابتة، في سبتمبر 2017، قضت لجنة الاتصالات الفيدرالية بأن نصف الأقمار يجب أن يكون في المدار خلال ست سنوات للامتثال لشروط الترخيص، في حين يجب أن يكون النظام الكامل في المدار خلال تسع سنوات من تاريخ الترخيص.

ستارلينك تبدأ خدماتها التجريبية



بحلول أواخر عام 2019، كانت سبيس إكس تحول جهودها في مجال الأقمار الصناعية من البحث والتطوير إلى التصنيع، مع الإطلاق المخطط له لأول مرة لمجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية إلى المدار، والحاجة الواضحة إلى تحقيق معدل إطلاق متوسط 44 قمر صناعي عالي الأداء ومنخفضة التكلفة يتم بناؤها وإطلاقها كل شهر لمدة 60 شهرًا القادمة" لإطلاق 2200 قمر.

القدرات العسكرية لستارلينك، فيتو



بحلول يوليو 2020، تم فتح خدمة الإنترنت التجريبية المحدودة من Starlink للمدعوين من الجمهور، وفي أكتوبر 2020، تم إطلاق إصدار تجريبي عام أوسع، حيث تم فرض التكلفة الشهرية الكاملة على مختبري الإصدار التجريبي بسرعة تزيد عن 150 ميجابت في الثانية.

في عام 2022، أعلنت سبيس إكس عن خدمة ستارلينك بيزنس، وهي نسخة أعلى أداءً من الخدمة. توفر هوائيًا أكبر وعالي الأداء وسرعات مدرجة تتراوح بين 150 و500 ميجابت في الثانية بتكلفة 2500 دولار للهوائي ورسوم خدمة شهرية قدرها 500 دولار.

ستارلينك وضعت 3 آلاف قمر صناعي عام 2018



في مارس 2023، أعلنت الشركة أنها كانت تصنع ستة أقمار صناعية يوميًا بالإضافة إلى آلاف أجهزة المستخدمين.

يقول كريس هول، مدير تحرير الموقع التكنولوجي Pocket-lint: "يُعتقد أن ستارلينك وضعت حوالي 3000 قمر صناعي في الفضاء منذ عام 2018، وقد تستخدم في نهاية المطاف 10 أو 12 ألف قمر صناعي."

الأقمار الصناعية لستارلينك، فيتو



ويضيف هول "إن استخدام الأقمار الصناعية يحل مشكلة توصيل الإنترنت إلى المواقع النائية في الصحاري والجبال، والتي بإمكانها الاستغناء عن الحاجة إلى الكثير من أعمال البنية التحتية، مثل توصيل الكابلات ورفع الأعمدة، بغرض الوصول إلى تلك المناطق".

وأُعدت هذه الخدمة لربط المناطق المنكوبة ومناطق الحروب بالإنترنت، واستفادت منها أوكرانيا خلال الحرب الحالية مع روسيا، وحاليا الخدمة متوفرة لـ40 دولة فقط، معظمها في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا.

خدمات ستارلينك في غزة واليمن



في 29 أكتوبر 2023، وبعد أيام من عملية طوفان الأقصى، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن خدمة الإنترنت عبر نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية ستؤمّن الاتصالات لـ"منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا" في غزة المعزولة عن العالم منذ الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

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وفي أغسطس 2024 أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في البلاد، مشيرة إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق عملية واسعة لكافة الخدمات من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة والمنتشرة في أغلب المحافظات، وأعلن ماسك في سبتمبر 2024 عن وصول خدمة ستارلينك لليمن

التطبيقات العسكرية لستارلينك

إطلاق أقمار صناعية عسكرية متخصصة



تقوم شركة "سبيس إكس" بتصميم وبناء وإطلاق أقمار صناعية عسكرية متخصصة، حيث تعد وكالة تطوير الفضاء (SDA) أكبر عميل معروف للجمهور، وتعمل وكالة تطوير الفضاء على تسريع تطوير قدرات الدفاع الصاروخي، في المقام الأول من خلال منصات المراقبة، باستخدام منصات الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة التي يتم شراؤها من الصناعة في مدار أرضي منخفض.

ستارلينك يدير الحروب عبر ستارشيلد، فيتو



وفي أكتوبر 2020، منحت "وكالة الدفاع الصاروخي" شركة "سبيس إكس" عقدًا أوليًا بقيمة 150 مليون دولار للاستخدام المزدوج لتطوير 4 أقمار صناعية للكشف عن الصواريخ الباليستية والصواريخ الأسرع من الصوت وتتبعها.

كان من المقرر إطلاق الدفعة الأولى من الأقمار الصناعية العسكرية في سبتمبر 2022 لتشكل جزءًا من الشريحة 0 من طبقة التتبع للهندسة المعمارية الفضائية للدفاع الوطني (NDSA) التابعة لقوة الفضاء، وهي شبكة من الأقمار الصناعية تؤدي أدوارًا مختلفة بما في ذلك تتبع الصواريخ، وتأجل جدول الإطلاق عدة مرات ولكن تم إطلاقه في النهاية في أبريل 2023.

توظيف جنرال أمريكي في ستارلينك



في عام 2020، وظفت "سبيس إكس" الجنرال المتقاعد تيرينس جيه أوشونيسي، المرتبط بتطوير الأقمار الصناعية العسكرية لستارلينك، ومدرج كضابط عمليات رئيسي" في سبيس إكس. ودعا أوشونيسي أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للخدمات المسلحة إلى قدرة متعددة، مع متابعة تتضمن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لجمع بيانات المستشعر والتصرف بناءً عليها بسرعة عسكريًا.

قطار أقمار ستارلينك، فيتو



لم يتم منح شركة سبيس إكس عقدًا للمرحلة الأولى الأكبر، حيث ذهبت إلى شركة يورك سبيس سيستمز، وشركة لوكهيد مارتن سبيس، وشركة نورثروب جرومان سبيس سيستمز.

وفي الإطار العسكري أعلنت شركة "سبيس إكس، في ديسمبر 2022، عن ستارشيلد، وهي خدمة ستارلينك منفصلة مصممة للكيانات الحكومية والوكالات العسكرية، وتمكن ستارشيلد وزارة الدفاع الأمريكية من امتلاك أو تأجير أقمار ستارشيلد الصناعية للشركاء والحلفاء.

ستارشيلد للأنظمة العسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية



لاحظت "سايبر نيوز" أن ستارشيلد تم الإعلان عنها لأول مرة في أواخر عام 2022، عندما كشف وجود ستارلينك في أوكرانيا الأهمية التي يمكن أن تتمتع بها في الحرب الحديثة.

شبكة تجسس ستارشيلدن فيتو



في حين لم يتم تكييف ستارلينك للاستخدام العسكري، فإن ستارشيلد لديه المتطلبات المعتادة للأنظمة العسكرية المتنقلة مثل التشفير وقدرات مكافحة التشويش، حيث صرح إيلون ماسك بأن "ستارلينك" يجب أن تكون شبكة مدنية، وليس مشاركًا في القتال، وستكون ستارشيلد مملوكة للحكومة الأمريكية وستسيطر عليها قوة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع"

تم تصميم أقمار ستارشيلد لتلبية متطلبات المهام المتنوعة، وخاصة العسكرية، ولديها القدرة على دمج مجموعة واسعة من الحمولات للمستخدمين، وستكون أقمار ستارشيلد متوافقة مع أقمار ستارلينك التجارية الحالية ومتصلة بها عبر روابط بصرية بين الأقمار الصناعية.

القوات الأمريكية تدير المعارك من ستارلينك



في يناير 2022، نشرت سبيس إكس أربعة أقمار صناعية للأمن القومي لصالح الحكومة الأمريكية في مهمة النقل الفضائي، وفي سبتمبر 2023، تلقى برنامج ستارشيلد أول عقد له من قوة الفضاء الأمريكية لتوفير اتصالات أقمار صناعية مخصصة للجيش.

أيلون ماسك، فيتو



وعن الاتصالات العسكرية، ففي عام 2019، أظهرت الاختبارات التي أجراها مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية (AFRL)، وجود رابط بيانات سريع عبر ستارلينك إلى طائرة بيتشكرافت سي-12 هورون أثناء الطيران. وفي أواخر عام 2019، نجحت القوات الجوية الأمريكية في اختبار اتصال مع ستارلينك على طائرة حربية من طراز 128.

وفي عام 2020، استخدمت القوات الجوية نظام ستارلينك لدعم نظام إدارة ساحة المعركة المتقدم أثناء تدريب بالذخيرة الحية. وقد ظهر أن نظام ستارلينك متصل بـ "مجموعة متنوعة من الأصول الجوية والبرية" بما في ذلك طائرة بوينج KC-129.

مخاوف استخدام ستارلينك لتهديد الأمن القومي



وأكد الخبير في مجال اتصالات عسكري، توماس ويلينجتون أن "شارات ستارلينك، أقل عرضة للتداخل والتشويش من قبل العدو في زمن الحرب من الأقمار الصناعية التي تحلق في مدارات أعلى، لأنها تستخدم حزمًا ضيقة التركيز".

في مايو 2022، نشر باحثون عسكريون صينيون مقالًا في مجلة محكمة يصف استراتيجية أقمار ستارلينك بأنها "كانت تهدد الأمن القومي.

الصين تحذر من ستارلينك، فيتو



ويسلط الباحثون الضوء على المخاوف بشأن القدرات العسكرية لستارلينك، برغم أن أيلون ماسك أعلن أن ستارلينك مخصصة للاستخدام السلمي، وأنها يمكن أن تفرض السلام من خلال اتخاذ مبادرة استراتيجية.

في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون الروس، ومنهم رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين، إيلون ماسك وانتقدوا ستارلينك، مؤكدين أن ستارلينك قد تصبح هدفًا عسكريًا مشروعًا في المستقبل.

