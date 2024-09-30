رئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية تزور مجلس مدينة بورفؤاد (صور)

زارت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية ديوان مجلس مدينة بورفؤاد، حيث إلتقت بالدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة بحضور الدكتورة هند كراوية مديرة وحدة السكان بالديوان العام ومحمود هدية مسئول وحدة السكان ببورفؤاد، سلمي طه منسق الوحدة.

جانب من الزيارة، فيتو

وأوضحت مدينة بورفؤاد أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠.

الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية تزور مجلس مدينة بورفؤاد

واضاف مجلس مدينة بورفؤاد في تصريحات صحفية صادرة عنه أن الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية تحت رعاية الدكتورة منال عوض معالي وزير التنمية المحلية وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل تقوم بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات لضمان الحقوق الانجابية والاستثمار في الثروة البشرية ولتدعيم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها علي معدلات النمو الاقتصادي.

الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية تزور مجلس مدينة بورفؤاد

وفي نفس السياق أشادت الدكتورة فاطمة الزهراء بالمستوي الراقي لآداء وحدة السكان بمجلس مدينة بورفؤاد، وثمنت دورها في تنفيذ مبادرة "بداية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية منذ أيام، بالإضافة إلي دور الوحدة في تنفيذ المبادرات والندوات الخاصة بوحدة السكان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل المدينة والتي تستهدف أغلب الفئات من مختلف الأعمار السنية.

الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية تزور مجلس مدينة بورفؤاد

الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية تزور مجلس مدينة بورفؤاد