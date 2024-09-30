النيابة تطلب التحريات في واقعة مصرع شاب بانقلاب سيارة بقنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا ، بسرعة التحريات فى واقعة مصرع شاب، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام شبكة الكهرباء، في قرية المحروسة، مركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا تلقت إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في قرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، وأسفر ذلك عن مصرع شاب كان يقودها وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مصرع ع.ا ع 30 عاما إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام شبكة الكهرباء في قرية المحروسة، وتم نقل الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.