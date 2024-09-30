وزير التعليم لأولياء الأمور: نحرص على تحقيق عملية تعليمية منضبطة

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، جولاته الميدانية بزيارة (٦) مدارس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وزير التعليم يزور 6 مدارس بحدائق القبة

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور ناصر الجندى مدير إدارة حدائق القبة التعليمية.

واستهل عبد اللطيف، زيارته بمدرسة "النقراشى الإعدادية بنين" التابعة لحدائق القبة التعليمية، التى تضم (١٨٧٦) طالب، وحضر الوزير طابور الصباح، كما تفقد عددا من الفصول.

وتضمنت الجولة التفقدية للوزير مدرسة حدائق القبة الابتدائية التى تضم (٤٢٥) طالب وطالبة، ومدرسة أحمد ماهر الرسمية لغات والتى تضم (١٦٥٠) طالب وطالبة، ومدرسة هارون الرشيدى الإعدادية بنات والتى تضم (٦٤٥) طالبة، ومدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين والتى تضم (٦٦٥) طالب، ومدرسة مصر الحديثة الرسمية المتميزة والتى تضم عدد (٢٠٤٠) طالب وطالبة.

وتفقد الوزير خلال زيارته فصول المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجز قي المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمختلف مراحل النقل.

وحرص الوزير خلال زيارته على التحدث مع الطلاب حول شرح المعلمين ومدى فهمهم للدروس، كما اطلع على كراسات الحصة، والواجب.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ وشدد على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما شدد وزير التعليم على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة.

وأثناء زيارته، التقى الوزير بعدد من المعلمين، وتحدث معهم حول ضرورة الاهتمام بكراسة الحصة، والالتزام بكتابة الواجبات على السبورة ونقل الطلاب في كراساتهم، ومتابعة حل الواجبات.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أمام بعض المدارس، وأدار حورًا معهم حول انضباط وحضور الطلاب في المدارس، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق عملية تعليمية منضبطة.