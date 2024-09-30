أخطاؤك يمكنها أن تقودك إلى الحقيقة، أشهر أقوال جلال الدين الرومي في ذكراه

يصادف اليوم 30 سبتمبر ذكرى ميلاد الأديب والفقيه الصوفي الأشهر على الإطلاق جلال الدين الرومي، صاحب الطريقة المولوية ومؤلف العديد من الأشعار والمؤلفات الصوفية المؤثرة، المولود عام 1207 في أفغانستان ثم تجول مع عائلته بين المدائن وغرق في العلم، وعمل بالفتوى والتدريس وانجذب الناس لعلمه وزهده.

شهدت حياته تحولًا كبيرًا بعد التقائه بالفارسي شمس الدين التبريزي الذي غير مسار حياته، وأصبح الرومي بسببه من أهل الصوفية الفلسفية، وكتب الشعر الصوفي، ولا يزال تأثير مؤلفاته وكتاباته مستمرًا ليومنا هذا، وأقواله تتردد بصورة مستمرة على ألسنة الشباب في عصرنا الحالي، كما تنتشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي رغم سنوات طوال منذ رحيله، ومن أبرز هذه الأقوال المؤثرة لـجلال الدين الرومي:

لا تدع حلقك يضيق بالخوف كل نهار وكل ليلة خذ رشفات أنفاس قبل أن يغلق الموت فمك.

حين تشبَّهت بالآخرين.. أخفقت في ملاقاة ذاتي.

أخطاؤك يمكنها أيضًا أن تقودك إلى الحقيقة.

عندما يفيض قلبي بالرحمة، ⁠أجلس بهدوء، كالأرض، خاليًا من كل رغبة.. ⁠تدوي صرختي الصامتة كالرعد ⁠في أنحاء الكون.

استغراقك في هذا العالم ⁠جعله عبئًا عليك. ⁠ارتفع فوق هذا العالم ⁠هناك رؤية أخرى.

أتبحثُ عن روحك؟⁠ أخرج إذن من سجنك.

عندما أسجد في الصلاة فليس لي من مقصدٍ سواك.

إنّنا غير مضطّرين لمطاردة الحبّ خارج نفوسنا.. كل ما ينبغي لنا عمله هو إزالة الحواجز الداخليّة التي تبعدنا عن الحبّ.

ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلي الشوكة وتري الوردة، أن تنظر إلي الليل وتري الفجر.. أما نفاد الصبر فيعني أنك قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة.. إن عشاق الله لا ينفد صبرهم مطلقًا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرًا، فهو يحتاج الي وقت.

تعرف الأحطاب من ريح الدخان واعتلال القلب في الطرف يبان.