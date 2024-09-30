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وزير التموين يوجه بسرعة تطوير المجمعات الاستهلاكية

المجمعات الاستهلاكية،
المجمعات الاستهلاكية، فيتو
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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية  كذراع تنفيذي للوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية. 

كما أكد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإنتاجية، من خلال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة، بما يحقق توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وزير التموين: توفير مخزون استراتيجي اّمن للسلع 

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، اللحوم والدواجن، لضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي نقص في المعروض. 

كما أكد ضرورة استمرار التعاون بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها، والتأكد من جاهزية المصانع وزيادة كفاءتها الإنتاجية من خلال استخدام أحدث التقنيات.

وزير التموين: تطوير المجمعات الاستهلاكية 

وشدد وزير التموين على  تطوير المجمعات الإستهلاكية والإهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، مشددا على ضرورة وضع مخطط زمني سريع للإنتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة والتى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقاة التموين او سلع حرة من خلال المجمعات الإستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

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