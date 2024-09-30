جريزمان يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا

أعلن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، اليوم الاثنين اعتزاله اللعب الدولي.

جريزمان يعلن اعتزاله اللعب الدولي

وقال جريزمان في بيان، عبر حساباته بالتواصل الاجتماعي: "بقلب يعج بالذكريات، أغلق هذا الفصل من حياتي.. شكرا لكم على هذه المغامرة الرائعة، وإلى اللقاء قريبا".

وجاء قرار جريزمان بشكل مفاجئ، صباح اليوم الإثنين، بعدما خاض 137 مباراة دولية مع فرنسا، وسجل 44 هدفا.



ولم يسجل أي لاعب، أهدافا لمنتخب فرنسا، أكثر من جريزمان، سوى أوليفييه جيرو وتييري هنري وكيليان مبابي.

وفاز جريزمان مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية بموسم 2020-2021.

ومن المقرر أن يعلن ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، الخميس المقبل، قائمة الديوك للمباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية.