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20528 طالبا جديدا يخضعون للكشف الطبي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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واصلت جامعة حلوان إجراءاتها للكشف الطبي على الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الدراسي 2024-2025، وأعلنت  عن إتمام الكشف الطبي لـ 20,528 ألف طالبًا وطالبة حتى الآن.

 تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الطلاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

الكشف الطبي لطلاب جامعة حلوان 

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد خلال عملية الكشف الطبي، مضيفا: "نحرص على تقديم جميع التسهيلات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مع الالتزام التام بإجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية".

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة الطبية بالجامعة (http://mede.helwan.edu.eg). 

وأضاف أن الفحوصات تُجرى في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بالحرم الجامعي، مع تخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب لمنع التكدس.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، إلى أنه يتم إنشاء ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب.

 تجدر الإشارة إلى أن الطلاب الجدد عليهم تسجيل بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والكلية، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي تحدد موعد الكشف المخصص لهم.

تستمر جامعة حلوان في استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع طلابها، وحرصها على متابعة حالتهم الصحية طوال مسيرتهم الأكاديمية، وتتم تحت إشراف  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

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الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الكشف الطبي جامعة حلوان

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