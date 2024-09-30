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محافظات

حملات مكثفة لإزالة المخلفات بشوارع وقرى 7 مراكز بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة
حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة بشوارع وقرى المنيا

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق. 

 

رؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

حملات مكثفة لإزالة المخلفات الصلبة بشوارع وقرى 7 مراكز بالمنيا


وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية (المنيا - مطاى – أبوقرقاص- بنى مزار) حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة لرفع  جميع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات بحى وسط وشمال مدينة المنيا ومحيط المدارس ومتابعة أعمال قص وتهذيب وتقليم كورنيش النيل وشارع مصر إلى جانب رفع القمامة من قرى ( ماقوسة- الجارحي - بني محمد سلطان كدوان - طوخ الخيل - بنى أحمد الغربية والشرقية- نزلة حسين – دمشير- البرجاية). 

نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي

كما تم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب  عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بقرية "صفط الغربية" واستكمال الصيانة بالطريق الصحراوى الغربى وصيانة وإصلاح الكشافات بالطرق المؤدية للمدارس حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وتم التأكد من عدم وجود أي عطل أو قطع في أي أسلاك كهرباء تمثل خطورة على المواطنين والطلاب بالإضافة إلى تركيب ٤ كشافات و٥ لمبات بإحدى المدارس.

أعمال النظافة


وفي مركز أبوقرقاص استمرت جهود الوحدات القروية  فى أعمال النظافة حيث تم تجميع القمامة من قرى (بنى عبيد -أبوقرقاص البلد - نزلة اسمنت - اتليدم - بنى موسى - ابيوها - جريس - بنى حسن الشروق)، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتسوية وتمهيد الطرق القرى، وذلك بالتنسيق مع  الجهات المعنية، بينما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاى بعمل حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بشوارع وأحياء الرئيسية بالمدينة  والطرق المؤدية إلى المدارس وقرى (ابوان- بردنوها – منبال -حلوه) على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي ( كورنيش الابراهيمية)وتم رفعها الى المقلب الرئيسي.  


و في مركز بنى مزار  نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة حيث تم  رفع المخلفات من الأحياء والشوارع الرئيسية  وأماكن تجمعات القمامة بقرى (الحسينيه - شلقام - صندفا  -بنى على - أبو جرج - صندفا - أعطو- نزلة عمر- ابشاق) وأمام المساكن وعلى الطرق الرئيسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة وللحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، بالإضافة  إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين  ،إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع  .
 
وفى ذات السياق، نفذت مراكز (سمالوط - ديرمواس- ملوى) حملات مكثفة للنظافة، ففى مركز سمالوط قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة  لمتابعة كفاءة النظافة  بحى شمال وشرق المدينة وبقرى (البيهو - قلوصنا - حسن باشا طحا الأعمدة -بوجة-نزلة شادى - بنى سمرج - نزالى طحا) وبطرق كوم الكنيسة ومدخل طحا دمشير الشرقى والمحيط  السبخة ومصر أسوان الزراعى بالمدخل الشمالي للمدينة وإلى جانب عزب ( شاهين - المقدس - مترو بالعمودين)،وذلك لإظهار الجانب الجمالي للمركز وخلق هوية بصرية مميزة، بينما  قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس رفع المخلفات الصلبة والقمامة بمحيط مدارس المركز وبقرى (دلجا - نزلة البدرمان - بني حرام - كفر خزام - تل بني عمران - تانوف)،فضلًا عن تمهيد وتسوية الطريق العام وعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى التي تم الانتهاء من أعمال توصيل المرافق بها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) باستخدام معدات الوحدة المحلية  ، وذلك لخلق سيولة مرورية ومنع التكدس والزحام، بينما فى مركز ومدينة ملوى، تم رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة ونقاط تجمعها  بمجلس قروى قلندول وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة خالية من التلوث.
 

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