وكيل التعليم بالدقهلية يكرم الفائزين بمسابقة "معلم مبدع متمكن"
كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المعلمين الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة “معلم، مبدع، متمكن”، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واحتفاءً بالمتميزين والمبدعين من أبناء تعليم الدقهلية.
وكرم اليوم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة معلم مبدع ومتمكن والتي أقيمت تحت إشراف الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة بمشاركة إدارة الدعم والتواصل بالمديرية، بحضور الدكتور سيد محمدين مدير إدارة الدعم والتواصل بالمديرية.
المعلمين المتميزين المبدعين من أبناء تعليم الدقهلية
-تم تكريم محمد ناجي أحمد الشربيني ومشروعه (التحول الرقمي لأعمال الشهادة الإعدادية بالدقهلية لعام 2024)
-أسامة عبد القادر أحمد ومشروعه ( اختراع جهاز الحد من الانبعاثات الحرارية والتلوث)
-دينا منصور نجم ومشروعها ( مشروع تدوير مخلفات المصانع ) متمنيا لهم كل التوفيق والتميز
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