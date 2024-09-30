الإثنين 30 سبتمبر 2024
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وكيل التعليم بالدقهلية يكرم الفائزين بمسابقة "معلم مبدع متمكن"

تكريم المعلمين المتميزين
تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين بتعليم الدقهلية، فيتو

كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المعلمين الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة “معلم، مبدع، متمكن”، وذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واحتفاءً بالمتميزين والمبدعين من أبناء تعليم الدقهلية.

تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين بتعليم الدقهلية، فيتو
تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين بتعليم الدقهلية، فيتو

وكرم اليوم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الفائزين بمراكز متقدمة بمسابقة معلم مبدع ومتمكن والتي أقيمت تحت إشراف الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة بمشاركة إدارة الدعم والتواصل بالمديرية، بحضور الدكتور سيد محمدين مدير إدارة الدعم والتواصل بالمديرية.

 

تكريم المعلمين المتميزين والمبدعين بتعليم الدقهلية، فيتو

المعلمين المتميزين المبدعين من أبناء تعليم الدقهلية

-تم تكريم  محمد ناجي أحمد الشربيني ومشروعه  (التحول الرقمي لأعمال الشهادة الإعدادية بالدقهلية لعام 2024) 

-أسامة عبد القادر أحمد ومشروعه ( اختراع جهاز الحد من الانبعاثات الحرارية والتلوث) 

-دينا منصور نجم ومشروعها ( مشروع تدوير مخلفات المصانع ) متمنيا لهم كل التوفيق والتميز

وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

تعليم الدقهلية يعلن مواعيد الفترات الدراسية لصفوف الثانوية العامة

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