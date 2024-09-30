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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة إكستر البريطانية لبحث التعاون

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور خلال الاستقبال

استقبل  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية، يضم د. بيتر كلاك رئيس الشراكات العالمية بالجامعة، والبروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة. 

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة إكستر البريطانية لبحث التعاون

جاء ذلك بحضور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني، وشيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير استمرار العمل على تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في عقد الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية، مثمنًا الشراكات التي تم عقدها بين الجامعات المصرية والبريطانية والتي تدل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وما أثمرت عنه من تجارب ناجحة وإثراء لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأشار الوزير إلى توقيع عقود مع جهات التأهيل والتصنيف البريطانية التي تضم الكلية الملكية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، والمعهد المعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، لتوفير استشارات للجامعات المصرية وتنفيذ عدة برامج مشتركة، لافتًا إلى أهمية ما تمثله هذه الاتفاقيات من تعزيز لجودة التعليم العالي وفتح الباب لاعتماد الخريجين المصريين بالنقابات الدولية، ورفع جودة التعليم المقدم في مجالات الطب والهندسة والتأكيد على جودة مستوى التعليم الجامعي المصري.

 اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر

وأوضح الدكتور أيمن عاشور اهتمام الدولة المصرية بملف إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة دوليًا في مصر، لافتًا إلى نجاح التجربة التي أصبحت اليوم أحد الروافد المُتميزة للتعليم الجامعي، وبلغ عددها 9 أفرع للجامعات الدولية بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة، تقدم فرصًا للحصول على تعليم بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كُبرى الجامعات الدولية للطلاب المصريين أو الوافدين للدراسة بمصر، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية وتأكيدًا لمكانة مصر الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أننا لدينا اليوم 111 جامعة متنوعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة ودولية وتكنولوجية إضافة إلى 181معهدا.

ولفت الوزير إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة إكستر، والاستفادة من خبراتها في ربط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى لقائه مع وفد الجامعة على هامش زيارته للندن ومشاركته في المنتدى العالمي للتعليم.

وناقش الاجتماع آفاق التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر، وكذا مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا الشأن، لتقديم برامج دولية مشتركة بين جامعة إكستر، وجامعة عين شمس وبالأخص جامعة عين شمس الأهلية، وفرع الجامعة الجديد بالعبور، والتركيز على البرامج والتخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب  بيتر كلاك عن سعادته بالتعاون مع الجامعات المصرية، مشيدًا بالتقدم الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية، ودورها الرائد بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية، مثمنًا الإمكانيات التي تتمتع بها جامعة عين شمس، وبخاصة في مجال التعليم الطبي والهندسي وامتلاكها منظومة متقدمة بمستشفيات جامعة عين شمس، مما يعزز فرصة نجاح التعاون مع الجامعة في هذه التخصصات الدراسية، كما أثنى على التعاون المثمر الذي تقدمه الوزارة وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإتمام اتفاق التعاون بين الجانبين.

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التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاعلى للجامعات البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية العاصمة الإدارية الجديدة أمين المجلس الأعلى للجامعات جامعة إكستر البريطانية

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