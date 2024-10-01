الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، انطلاق دور الانعقاد الخامس بالنواب، وهذه تفاصيل جدول الأعمال

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس بالانعقاد. 

 

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 

ويبدأ مجلس النواب، أعماله بالجلسة الافتتاحية، والتي تشهد تلاوة القرار الجمهوري، رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

 

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع

كما تشهد الجلسة العامة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي لمجلس النواب.

 

تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء، ويعقبها رفع الجلسة العامة حتى غد الأربعاء. 

 

تشكيل قوائم اللجان النوعية

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء عقد 3 جلسات عامة، تبدأ الجلسة الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

 

وفي الجلسة الثانية يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

 

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة، يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

 

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 “الرئيس - الوكلين - أمين السر”، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

 

قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 

أما المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على  تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 

 

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. 

 

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

وكيل النواب يترأس أعمال اللجنة حال حضوره

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

 

ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس والوكيلين يحتفظون بمناصبهم خلال الفصل التشريعي بالكامل.

 

عدد اللجان النوعية في مجلس النواب

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت عدد 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشؤون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشؤون الإفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس النواب النواب دور الانعقاد دور الانعقاد الخامس رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس بـ4 جلسات.. الثلاثاء عرض القرارات الجمهورية وفتح باب تشكيل اللجان النوعية.. والأربعاء انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة

استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. عودة جلسات مجلسي النواب والشيوخ بدور الانعقاد الخامس.. تلاوة القرارات الجمهورية في البداية.. ويعقبها الدعوة للجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها

ماذا يحدث بالجلسات الافتتاحية لمجلسي النواب والشيوخ بدور الانعقاد الخامس؟

قراران جمهوريان بشأن انعقاد الدور الخامس لمجلسي النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

غارة إسرائيلية استهدفت سيارتها، من هي الإعلامية صفاء أحمد؟

خير يصب من النيلين، خبير يزف بشرى سارة عن مياه السد العالي

بعد الإقبال الكبير، خدمة جديدة بالقطار الكهربائي والتطبيق اليوم

مقتل المذيعة السورية صفاء أحمد في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق (صور)

حسين لبيب يتحدث عن صدمة جديدة تواجه الزمالك خلال أيام

قصف إسرائيلي يستهدف مقر القيادي بحركة فتح منير مقدح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان (فيديو)

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية