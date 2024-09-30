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سياسة

تعرف على أبرز مشروعات القوانين بأجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

ينطلق دور الانعقاد الخامس لـ مجلس النواب غدا الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حيث من المقرر استئناف دوره التشريعي في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين.

وتتضمن الأجندة التشريعية لـ مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، حزمة من مشروعات القوانين الهامة.

 

قانون الإجراءات الجنائية

يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعلن رئيس مجلس النواب عن مناقشته بدور الانعقاد المقبل، وكلف اللجنة التشريعية بدراسته في فترة الإجازة البرلمانية.

المنازعات الضريبية

كما تضم الأجندة التشريعية عدد من مشروعات القوانين، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها  مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يأتي في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

 

قانون المرور

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، والذي يأتي بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.

وشهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلي اللجان النوعية كالتالي:

قانون التعاون الموحد

مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين، بإصدار قانون التعاون الموحد والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

قانون البناء الموحد

مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية

مشروع قانون مُقدم من  النائب محمود عصام موسى، وآخرين  بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 

مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

 مشروع قانون مُقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وآخرين، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية

تنمية وتعمير سيناء

 مشروع قانون مُقدم من  النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية. 

التأمين الصحي الشامل

مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

 مشروع قانون مُقدم من  النائب/ محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه قبل رفع دور الانعقاد وتشكيل حكومة جديدة.

مشروعات القوانين

مادة (179)
 تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو  إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي 30 يوما مالم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

 

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