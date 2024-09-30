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رياضة

رسالة مدرب أتلتيكو لـ كورتوا بعد أزمة ديربي مدريد

كورتوا
كورتوا

وجه دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، رسالة محرجة للبلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1/1 في الديربي مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني والذي شهد أزمة بسبب الجماهير.

وقال سيميوني في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد: "أقول لكورتوا، أنت لست مشجعا بل رجلا مسؤولا".

وأكمل المدرب الأرجنتيني رسالته للحارس البلجيكي قائلا: "يمكنك الاحتفال بالهدف، لكن ليس بالنظر إلى المدرجات أو القيام بإشارات للجماهير".

مدرب أتلتيكو مدريد يحمل كورتوا أزمة ديربي مدريد 


وكان الفريقان انسحبا من أرض الملعب وتوجها إلى غرفة خلع الملابس في الشوط الثاني بعدما قرر الحكم إيقاف اللقاء بسبب إلقاء المقذوفات من مدرجات أتلتيكو مدريد تجاه البلجيكي تيبو كورتوا.

والتقط مخرج المباراة كورتوا وهو يدخل في مناوشات كلامية بالإشارات تجاه جماهير فريقه القديم أتلتيكو مدريد، الذي رحل عنه في صيف 2014 لينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي.

وبعد إيقاف اللقاء لدقائق استأنف الحكم اللقاء والنتيجة تشير لتقدم ريال مدريد بهدف إيدير ميليتاو، قبل أن ينجح آنخيل كوريا في إدراك التعادل لأتلتيكو  في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

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