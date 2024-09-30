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إخلاء للمنطقة وإغلاق الطرق، حريق ضخم في مختبر للكيماويات بجورجيا الأمريكية (فيديو)

حريق ضخم بجورجيا
حريق ضخم بجورجيا الأمريكية، فيتو

ولاية جورجيا ، أعلنت السلطات المحلية في ولاية جورجيا الأمريكية مساء أمس الأحد، أن حريقا هائلا اندلع في مختبر للكيماويات في مقاطعة روكديل مما تسبب في إخلاء المنطقة وإغلاق الطرق.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسئولي المقاطعة القول إن عطلا في مختبر "بيولاب" تسبب في اختلاط الماء بمادة كيميائية تتفاعل مع الماء مما أدى إلى تصاعد سحابة من المواد الكيميائية.

وأوضحت أن الحريق اندلع على السطح فيما هرع رجال الإطفاء لاحتواء الحادث غير أن الحريق اشتعل بعد ساعات مرة أخرى.

من جانبه، ناشد قائد شرطة مقاطعة روكديل إريك ليفيت، في مقطع نشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي السكان الابتعاد عن هذه المنطقة فورا.

وأصدرت سلطات الولاية أوامر للسكان في الجزء الشمالي من المقاطعة بإخلاء منازلهم كما طلب من آخرين البقاء في أماكنهم وإغلاق النوافذ والأبواب.

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ولاية جورجيا مختبر للكيماويات

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