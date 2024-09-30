إخلاء للمنطقة وإغلاق الطرق، حريق ضخم في مختبر للكيماويات بجورجيا الأمريكية (فيديو)

ولاية جورجيا ، أعلنت السلطات المحلية في ولاية جورجيا الأمريكية مساء أمس الأحد، أن حريقا هائلا اندلع في مختبر للكيماويات في مقاطعة روكديل مما تسبب في إخلاء المنطقة وإغلاق الطرق.

There’s an enormous #chemicalfire about 20 miles east of #atlanta. Biolab industries had a fault in a sprinkler system and water hit some chemicals causing a reaction and a massive fire. Video shot by my nephew on his drone a few miles south. pic.twitter.com/DdWxxoxatd September 29, 2024

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسئولي المقاطعة القول إن عطلا في مختبر "بيولاب" تسبب في اختلاط الماء بمادة كيميائية تتفاعل مع الماء مما أدى إلى تصاعد سحابة من المواد الكيميائية.

There’s an enormous #chemicalfire about 20 miles east of #atlanta. Biolab industries had a fault in a sprinkler system and water hit some chemicals causing a reaction and a massive fire. Video shot by my nephew on his drone a few miles south. pic.twitter.com/DdWxxoxatd — Kernel (@Kernel355650) September 29, 2024

وأوضحت أن الحريق اندلع على السطح فيما هرع رجال الإطفاء لاحتواء الحادث غير أن الحريق اشتعل بعد ساعات مرة أخرى.

There’s an enormous #chemicalfire about 20 miles east of #atlanta. Biolab industries had a fault in a sprinkler system and water hit some chemicals causing a reaction and a massive fire. Video shot by my nephew on his drone a few miles south. pic.twitter.com/DdWxxoxatd — Kernel (@Kernel355650) September 29, 2024

من جانبه، ناشد قائد شرطة مقاطعة روكديل إريك ليفيت، في مقطع نشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي السكان الابتعاد عن هذه المنطقة فورا.

#WATCH | A fire at a chemical plant in #Georgia caused a large plume of dark smoke to billow above #Conyers and forced evacuations and road closures.



After it was initially contained, the blaze reignited at BioLab on Old Covington Highway in Conyers. pic.twitter.com/o0FEV2ywz3 — DD News (@DDNewslive) September 30, 2024

وأصدرت سلطات الولاية أوامر للسكان في الجزء الشمالي من المقاطعة بإخلاء منازلهم كما طلب من آخرين البقاء في أماكنهم وإغلاق النوافذ والأبواب.