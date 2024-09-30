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أخبار مصر

اضطراب بحركة الملاحة بالبحر المتوسط وأمطار خفيفة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم بالبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30- 09- 2024

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 30-9-2024

 

حالة الطقس اليوم الإثنين
 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 
الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى:25

 
 

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