الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30- 09- 2024

حالة الطقس غدًا الإثنين 30- 09- 2024 بوادي النطرون

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   23 والعظمى 32

القاهرة: المحسوسة: 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 34

6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 33

6 أكتوبر المحسوسة:  34

بنها: الصغرى 23 والعظمى  32

بنها المحسوسة: 34

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 29

الاسكندرية: المحسوسة: 31

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 28

العلمين الجديدة: المحسوسة: 30

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 30

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 32

سيوة: المحسوسة: 33

كاترين الصغرى 14 والعظمى 29

كاترين: المحسوسة: 31

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 32

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الزقازيق: المحسوسة: 33

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى  33

الإسماعيلية: المحسوسة:  34

السويس: الصغرى 23 والعظمى 32

السويس: المحسوسة: 33

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 35

الغردقة: المحسوسة: 37

الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 32

الفيوم: المحسوسة: 33

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 33

بنى سويف: المحسوسة: 34

المنيا: الصغرى 20 والعظمى 33

المنيا: المحسوسة: 34

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

أسيوط: المحسوسة: 35

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 34

سوهاج: المحسوسة: 35

الأقصر الصغرى 24  والعظمى 36

الأقصر: المحسوسة: 37

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 37

أسوان: المحسوسة: 38 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30- 09- 2024

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

درجات الحرارة غدا الإثنين 30- 09- 2024 في مصر

يصل لـ 4 أمتار، تحذير من ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 30-9-2024

الأكثر قراءة

رئيس الاحتلال يكشف مخطط بلاده الشيطاني للمنطقة بعد اغتيال حسن نصر الله

أسباب تخلي فولكس فاجن عن المواد البلاستيكية في تصميم سيارتها

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-9-2024 في مصر

ناصر ماهر: السوبر الإفريقي البطولة الأغلى في مسيرتي

"فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

إخلاء للمنطقة وإغلاق الطرق، حريق ضخم في مختبر للكيماويات بجورجيا الأمريكية (فيديو)

نجوى فؤاد: مش عيب أطلب مساعدة الآخرين.. والفن مالوش أمان.. وأعيش وحيدة بلا عمل وأتمني تعاملوني زي شادية ( حوار )

أول تعليق لمجدي عبد الغني بعد ادعاءات عمل سحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

منوعات

المزيد

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

204 % زيادة في إقبال الإسرائيليين على المهدئات بسبب حرب لبنان

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية