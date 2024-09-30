بشير التابعي: الأهلي كان مرعوبا وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي كان (مرعوب) من الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي، موضحا أن الفريق الاحمر ظهر متراجعًا طوال اللقاء، بينما قدم الزمالك مستوى جيدا، مبديا في الوقت ذاته استياءه من الهجوم الشديد ضد لاعبي الأهلي على الرغم من تحقيقهم العديد من الإنجازات مؤخرا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "الزمالك كان في حاجة قوية لكأس السوبر الإفريقي، لو خسرها الأبيض كان سيتم إغلاق النادي لنهاية الموسم ولن يحقق أي شيء، هذه البطولة سوف تساعد في إحياء مسيرة الأبيض من أجل المنافسة بكل قوة على الألقاب".

وأضاف: "لاعبو الزمالك كان لديهم إصرار على الفوز، وكل اللاعبين كان لديهم دوافع شديدة، ومحمد عواد كان بعيدا عن الملعب وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وغيرهم كانوا نجوما في اللقاء، والمثلوثي وعمر جابر يكملان نفس الأداء من الموسم الماضي، بينما ناصر منسي لم يكن أحد يتخيل أن يسجل الهدف".

وأكمل: "ممدوح عباس هو وراء الفوز بالسوبر الإفريقي وأيضا اللاعبين، وعباس سبب مشاركة محمود بنتايك في السوبر الإفريقي، لأنه كان وراء ضمه، وتحدث عباس بنفسه بأنه تم إنهاء مشكلة الجبهة اليسرى بعدما تحدث مع جوميز، وعرفنا في المباراة كيف تم إنهاء المشكلة، بعد مشاركة اللاعب المغربي، والرجل يستحق الشكر وهو الجندي المجهول، واللاعبين سيحصلون على على مكافآت كبيرة من جيبه الخاص".