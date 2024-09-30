تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر لحاجزيها

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الإثنين 30 سبتمبر تسليم دفعة جديدة "107 عمارات" من مشروع سكن مصر بالمناطق الأولى والثانية والثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

ويتم استكمال تسليم الوحدات بالمنطقتين الثانية والثالثة بنفس أرقام العمارات للعمارتين 3 و4، اليوم الإثنين 30/9/2024، ووحدات العمارتين 5 و6، يوم الثلاثاء 1/10/2024، ووحدات العمارتين 7 و8، يوم الأربعاء 2/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 3/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارتين 9، 10، يوم الإثنين 7/10/2024، ووحدات العمارتين 11، 12، يوم الثلاثاء 8/10/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الأربعاء 9/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 10/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 15، 16، يوم الأحد 13/10/2024، ووحدات العمارتين 17، 18، يوم الإثنين 14/10/2024، ووحدات العمارتين 19، 20، يوم الثلاثاء 15/10/2024، ووحدات العمارتين 21، 22، يوم الأربعاء 16/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 17/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 23، 24، يوم الأحد 20/10/2024، ووحدات العمارتين 25، 26، يوم الإثنين 21/10/2024، ووحدات العمارتين 27، 28، يوم الثلاثاء 22/10/2024، ووحدات العمارتين 29، 30، يوم الأربعاء 23/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 24/10/2024 لمن تخلفوا عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 31، 32، يوم الأحد 27/10/2024، ووحدات العمارتين 33، 34، يوم الإثنين 28/10/2024، ووحدات العمارتين 35، 36، يوم الثلاثاء 29/10/2024، ووحدات العمارتين 37، 38، يوم الأربعاء 30/10/2024، وتخصيص يوم الخميس 31/10/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 39، 40، يوم الأحد 3/11/2024، ووحدات العمارات 40، 41، 42، يوم الإثنين 4/11/2024، ووحدات العمارات 41، 43، 44، يوم الثلاثاء 5/11/2024، ووحدات العمارات 42، 45، 46، يوم الأربعاء 6/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 7/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف المهندس محمد الغمراوي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات 43، 47، 48، يوم الأحد 10/11/2024، ووحدات العمارات 47، 49، 50، يوم الإثنين 11/11/2024، ووحدات العمارة 48 منطقة ثانية، يوم الثلاثاء 12/11/2024، ووحدات العمارة 49 منطقة ثانية، يوم الأربعاء 13/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 14/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم الوحدات السكنية العمارة 50، يوم الأحد 17/11/2024، ووحدات العمارة 51، يوم الإثنين 18/11/2024، ووحدات العمارة 55، يوم الثلاثاء 19/11/2024، ووحدات العمارة 56، يوم الأربعاء 20/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 21/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة 57، يوم الأحد 24/11/2024، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 25/11/2024، ووحدات العمارة 59، يوم الثلاثاء 26/11/2024، ووحدات العمارة 66، يوم الأربعاء 27/11/2024، وتخصيص يوم الخميس 28/11/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 67، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة 68، يوم الإثنين 2/12/2024، وتخصيص يوم الثلاثاء 3/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.