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رياضة

ناصر ماهر: السوبر الإفريقي البطولة الأغلى في مسيرتي

ناصر ماهر، فيتو
ناصر ماهر، فيتو

تحدث ناصر ماهر، لاعب الزمالك، عن التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في الرياض.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تلفزيونية: “السوبر الإفريقي أغلى بطولة حققتها في مسيرتي الكروية، أول مرة أرى جمهور بيجيب للاعبين هدايا، وهذا ما رأيته من جمهور الأبيض”.

وأضاف: “ربنا كرمني وعوضني بجمهور الزمالك، وأفضل وقت حبيت فيه الكرة وأنا داخل جدران الأبيض”.

وتابع: “إدارة الزمالك كانت ترغب في ضمي وكان لدى نفس الرغبة للعب للأبيض، وكنت أشعر أن مكاني في القلعة البيضاء وإن نجاحي هيكون معاهم”.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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