الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب بحركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024 في الجنيه الذهب فى السوق المحلية، ليلامس 28800 جنيه.

 

 

الجنيه الذهب  - فيتو 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

 ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

الجنيه الذهب - فيتو 

 

ما هي أحجام العملات الذهبية ؟

يمكن القول أن هناك أحجاما متنوعة للعملات الذهبية والتى تشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا 

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإستثمار في الذهب افضل طرق الاستثمار الاستثمار في الجنيه الذهب الذهب اليوم الاثنين الجنيه غير المغلف الجنيه الذهب الجنيه المغلف حركة تعاملات اليوم تعرف إيه عن الجنيه الذهب

مواد متعلقة

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام يصل لـ 4128 جنيها بحركة التعاملات اليوم

البورصة المصرية، 115 ألف عملية تداول ومؤشر EGX30 يتخطى مستوى قياسيا اليوم

نجيب ساويرس لـ "بلومبرج": الذهب فرصة استثمارية جيدة.. ويحذر من قنبلة موقوتة بالقطاع العقاري.. ويكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات الصاغة اليوم الأحد 29 سبتمبر

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

كم سجل سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024؟

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

"فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

بيان رسمي من حسين لبيب بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

صفارات الإنذار تدوي في 12 مقاطعة أوكرانية

شيكابالا: انهمرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي وكنت مطمئنا بحصد اللقب

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

وزيرة البيئة تعقد ندوة موسعة بنقابة الصحفيين لمناقشة أبرز التحديات البيئية وحلولها

منوعات

المزيد

204 % زيادة في إقبال الإسرائيليين على المهدئات بسبب حرب لبنان

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية