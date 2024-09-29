أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن العزة الحقيقية تنبع من الثقة في الله سبحانه وتعالى، واتباع الشرع الشريف، مضيفا: "العزة بالإيمان تعني الارتباط القوي بالقيم الإنسانية والرحمة والجمال التي يحملها الدين".

أسامة الجندي: الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي يؤدي إلى ارتقاء النفس

وأشار العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد، إلى أن الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي يؤدي إلى ارتقاء النفس، مما يعكس نبلًا ومروءة، "فالعزة بالإيمان تزيد الإنسان رُقيًا وسموًا".

وأوضح مفهوم الاستعلاء بالإيمان، أنه يختلف تمامًا عن العزة، "الاستعلاء بالإيمان هو تعبير عن حظ من حظوظ النفس، حيث يرفع الشخص نفسه على الآخرين ويعتبر نفسه أفضل منهم، مما يؤدي إلى الكبرياء والغرور".

وحذر من أن هذا الاستعلاء قد يؤدي إلى نظرة دونية تجاه الآخرين، وقد يصل إلى اتهامهم بالنفاق أو الكفر، لذا، فإن الاستعلاء بالإيمان هو فكرة متطرفة وغير مستقيمة.

الجندي: هناك فرق كبير بين العزة بالإيمان التي تدعو إلى الرفعة والإنسانية والاستعلاء بالإيمان

وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين العزة بالإيمان التي تدعو إلى الرفعة والإنسانية، والاستعلاء بالإيمان الذي يدعو إلى التكبر والغرور. "يجب أن نحرص على تعزيز العزة الحقيقية التي تعكس التواضع والإيمان الصادق".