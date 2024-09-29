السيسي يكشف عن السبب الحقيقي لدعم الصومال

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وخلال حفل الإفطار على هامش تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة اليوم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أننا ندعم وحدة الصومال واستقراره قائلا: نحن ندعم الصومال في إطار.. مش علشان إثيوبيا.. لأن الدولة ده بقالها أكثر من 30 سنة في حالة عدم استقرار.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

واستهل الرئيس السيسي كلمته خلال الحفل بتوجيه التحية لأسرهم وتهنئتهم على تخرج أبنائهم، وشكرهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد، حيث قدموا أبناءهم وبناتهم لوطنهم "مصر" للمشاركة في حماية أمنها واستقرارها.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية على الجهد والأداء المتميز الذي ظهرت به خلال احتفالات التخرج اليوم.. قائلا "أتيحت لي الفرصة لزيارة الكلية (أكاديمية الشرطة) مرارًا، وأتمنى دائمًا الاطمئنان على سير الأمور، وفي كل مرة أجد أن الأمور تسير بشكل جيد، وأشعر بالسرور بالمستوى العالي، ونعلم أنه لا يزال هناك المزيد من الجهود.



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