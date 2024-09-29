وفاة خالد نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

توفي، اليوم الأحد، خالد الطبلاوي نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق.

وفاة نجل الشيخ الطبلاوي



وأعلنت آيات الطبلاوي، نجله ابنة الشيخ الطبلاوي، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك” موعد ومكان جنازة خالد الطبلاوي نجل القارئ الراحل، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى خالي العزيز خالد محمد محمود الطبلاوي، صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود تشيع الجنازة بعد الصلاة عليه، والدفن بمقابر الأسرة بمنطقة سيدي عمر بن الفارض، بالأباجية، بالقاهرة".

وقال الشيخ محمد الطبلاوي، نجل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إن جنازة شقيقه الشيخ خالد شيعت اليوم الأحد، من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة المغرب بالمهندسين، وتم الدفن في مقابر الأسرة بمنطقة سيدي عمر بن الفارض، بالأباجية، بالقاهرة.