غادة رجب تغني "بنعشق الحياة" خلال مناقشة ديوان خيالي لـ جمال بخيت بـ "الصحفيين"

غنت المطربة الشابة غادة رجب، “بنعشق الحياة”، من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، خلال مشاركتها في ندوة نقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، لمناقشة ديوان «خيالي» للشاعر الكبير جمال بخيت، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب في نسخته الأولى.

وزير الثقافة يزور معرض نقابة الصحفيين للكتاب

وزار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة مساء اليوم الأحد، معرض نقابة الصحفيين للكتاب، وتفقد دور النشر المشاركة في نسخة المعرض الأولى، بصحبة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمود كامل، مقرر اللجنة الثقافية والفنية، وبحضور الإعلامي جمال الشاعر.

مناقشة ديون خيالي لجمال بخيت

كما حرص الوزير على حضور الندوة لمناقشة "ديوان خيالي للشاعر الكبير جمال بخيت"، وألقى كلمة افتتاحية عن صاحب الديون.

شارك في الندوة الناقد الدكتور أحمد مجاهد، الشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر، الدكتور شوكت المصري، أستاذ ورئيس قسم النقد الأدبي بأكاديمية الفنون فرع الإسكندرية، والمخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وقدمت الندوة الإعلامية سهير جودة.

معرض نقابة الصحفيين للكتاب

وافتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب الأربعاء الماضي، ويستمر المعرض خلال الفترة من الأربعاء 25 سبتمبر حتى السبت 5 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، عدا الجمعة.

٤٠ دار نشر في معرض كتاب الصحفيين

يشارك في المعرض 40 دار نشر مصرية، إضافة إلى جناحين لإصدارات الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقدم كل دور النشر خصومات للصحفيين وأسرهم، وجمهور المعرض، تتراوح بين 35% حتى 50% طوال فترة المعرض

وتقام عدد من الفعاليات الثقافية والفنية على هامش المعرض، ويتم الإعلان عنها في بيان صحفي يوميًّا.



وتم تخصيص أجنحة في المعرض لدور النشر:

المحروسة للنشر، دار الشروق، الدار المصرية اللبنانية، المرايا للثقافة، مكتبة تنمية للنشر، البشائر للنشر والتوزيع، المكتبة العربية للنشر، الشركة القومية للتوزيع، دار المعارف، تشكيل للنشر، الوهيبي، دار جني للنشر، تطوير لتنمية المهارات، طفرة، الرسم بالكلمات، ديوان إيناس عبد القادر، دار العالم العربي، منشورات الربيع، الثقافية الروسية، الفؤاد للنشر، أم الدنيا للدراسات، البسمة، الصفوة لتنمية المهارات، دار زين، مبدعون، دار أطلس للنشر، مشكاة للنشر، بيت الحكمة، دار نبض القمة، الكتابة تجمعنا، كيان للنشر والتوزيع، كلمات عربية للنشر، مؤسسة إبداع للترجمة، دار الأهرامات للإصدارات القانونية، الخدمات الروحية، دار المستقبل للنشر، الشرق الأوسط للبرمجيات، مؤسسة الشرق للنشر، دار حروف منثورة.