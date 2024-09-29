التموين تستعد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أكتوبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لصرف السلع التموينية لشهر أكتوبر المقبل، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024

وقالت وزارة التموين إن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية

وتصرف مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ التموين 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى.

“التموين": أسواق اليوم الواحد لبيع الخضروات

من ناحية أخرى، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الخيالة، التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين وشعبة الخضر والفاكهة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة.