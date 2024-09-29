أهلي 2008 يفوز على فاركو بخماسية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على فاركو، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

بعد لحظات من بداية المباراة سجل فاركو هدفه الوحيد في اللقاء، قبل أن ينتفض الأهلي ويسجل خمسة أهداف، جاء ثلاثة منها في الشوط الأول عن طريق بلال عطية وعبد الرحمن رامي «مانو» وعمر العدوي، وأضاف عبد الله حاتم والبديل العائد من الإصابة حمزة عبد الكريم الهدفين الرابع والخامس خلال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز كبير للأهلي.

تشكيل أهلي 2008 أمام فاركو



حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.

الوسط: يوسف علاء - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر العدوي.

الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك حمزة عبد الكريم بدلًا من عبد الله حاتم، وعمر محمود بدلًا من سيف أحمد، وآدم علاء بدلًا من يوسف علاء، وحسين شريف بدلًا من مانو، وزياد أيوب بدلًا من عمر العدوي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 6 نقاط من الفوز في مباراتين على حساب الجونة 3 - صفر، وفاركو 5 - 1، وسجل الفريق 8 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

نظام بطولات دوري الجمهورية

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب القسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لـ ۲۰ فريقا بإجمالي (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة الى دورى المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى

وبنفس حالات الإنذار والطرد.



نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

ويتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.

تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية، مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم لتحديد الترتيب.

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.