الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بقوص

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

عقد الدكتور خالد عبد اللحليم محافظ قنا، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، بحجم استثمارات يقدر بحوالي ١٠ ملايين يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة، وريهام أنور مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وأحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة،  والمهندس محمد حسين الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع.

مصنع المعالجة والتدوير بقنا

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمركز قوص، على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى، سوف يحقق أبعادًا بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل الى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.

وأضاف "عبد الحليم"  بأن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا محافظة قنا محافظ قنا نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية القلعة

ندوة بطب بيطري قنا عن الفساد الإداري وأسبابه وسبل مكافحته

تحرير 9 محاضر متنوعة خلال حملات تموينية فى قنا

حملات تموينية متنوعة فى قنا

الأكثر قراءة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

نجيب ساويرس لـ "بلومبرج": الذهب فرصة استثمارية جيدة.. ويحذر من قنبلة موقوتة بالقطاع العقاري.. ويكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية