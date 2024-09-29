الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من ملفات التنمية الصناعية والعمرانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي, فيتو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واطلع  الرئيس على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها، وكذا سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهيدروجين الأخضر، وذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محليًا.

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التنمية الصناعية والعمرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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