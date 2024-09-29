الأوقاف توزع 60 طنًّا من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في 13 محافظة (صور)

وزعت وزارة الأوقاف، 60 طنًّا من السلع الغذائية بواقع 15 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، خلال اليومين الماضيين وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

مشاركة وزارة الأوقاف في مبادرة بداية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف المصرية، وفي مقدمتها محور بناء الإنسان، وأيضًا المشاركة في دعم المبادرة الرئاسية: «بداية جديد لبناء الإنسان»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري، صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتهدف المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وقررت الأوقاف، توزيع الـ60 طنًّا من السلع الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات التالية: «القاهرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية - القليوبية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - دمياط».