الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التخطيط: 11 مليون مواطن بالصعيد استفادوا من خدمات "حياة كريمة"

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا الموقف التمويلي لمراحل المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.

كما حضر الاجتماع الفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.

 

مدبولي: الدولة تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لتحسين معيشة أهالينا في القرى المصرية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك توجيها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع تكليف الحكومة الحالية بسرعة استكمال تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على المتابعة المستمرة لكل مستجدات الموقف التنفيذي لما تم من مشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث يتم بالفعل الانتهاء من عدد كبير من تلك المشروعات بمختلف القرى المستهدفة ضمن هذه المرحلة.

 

الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ولاسيما ما يتعلق بالموقف التمويلي، ومعدلات الإنجاز وفقا للخريطة الزمنية للمشروع، مشيرا كذلك إلى أنه تم مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات موزعة على 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها نسبة التحسن في الخدمات الأساسية التي شهدت تطورا ملموسا، وتشمل الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان وتبلغ 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة 68%، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد، وبلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي 299%، كما بلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي  45%، فضلا عن التحسن في قطاعات أخرى مثل خدمة الاتصالات، وتحسن مؤشر الشمول المالي، وغيرها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة قري الريف المصري الدكتوره رانيا المشاط

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات مبادرة "سكن لكل المصريين"

وزير المالية: الحكومة جادة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات

استجابة لالتماس معمر عمره 100 عام، التضامن توفر كرسي متحرك له وتمكنه من تأدية اختبار محو الأمية

رئيس الوزراء يشهد احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية للمنصة الجغرافية لجنوب سيناء (صور)

مدبولي يتفقد مشروع الفندق الجبلي المُطل على دير سانت كاترين وجبل التجلي

وزير الإسكان يستعرض أمام مدبولي مكونات مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

مدبولى يتابع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية

مدبولي يستعرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة نصر الله.. المعاينة المبدئية للجثة تؤكد حدوث خيانة كبرى.. والكشف عن هوية من سلم رقبة الأمين العام لجيش الاحتلال (فيديو وصور)

بزيادة 5 جنيهات، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الأحد 29/9/2024

أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي في مدرسة بالهرم

سجل هدفين وصنع مثلهما، مرموش يتألق في فوز فرانكفورت على كيل بالدوري الألماني

ضغوط على كولر لضم صفقات محلية، ما هي المراكز الأقرب للتدعيم في الأهلي؟

14 صورة ترصد تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة 2024

منوعات

المزيد

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والكرب

شباب حول الرسول، محمد بن عبد الله بن جحش، "هاجر الهجرتين وصلى القبلتين"

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية