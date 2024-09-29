9 فوائد لتسجيل عقارك في الشهر العقاري، تعرف عليها
تهتم وزارة العدل بالتسجيل العقاري وتشجيع المواطنين على تسجيل الملكيات لما فـي ذلك من تأمين للملكية وزيادة موارد الدولة في ذات الوقت.
أهمية التسجيل العقاري
وأكدت وزارة العدل أهمية الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري للمواطنين، والتي تتمثل فيما يلي:
- استقرار الملكية العقارية، وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.
- زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري.
- إمكانية تقديم العقارات كضمان للقروض وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية.
- إمكانية تقديم العقارات كضمان للقروض، وزيادة حجم الاستثمارات التجارية والصناعية.
- توفير قاعدة بيانات موضح بها العقارات وملاكها والحقوق العينية الواردة عليها.
- إنجاز عمليات بيع العقارات وترتيب الحقوق عليها في وقت قياسي بالمقارنة بالإجراءات المتاحة حاليا.
- توفير ضمانة قانونية لمشتري العقار بالتأكد من ملكية البائع وعدم وقوعه ضحية للنصب أو ادعاءات الغير.
- رفع القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها.
- الحفاظ على حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.
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