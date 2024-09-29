الأحد 29 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

بحيرة البجع تفتتح أولى حفلات الموسم الفنى الجديد للأوبرا

جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

تقدم ‎فرقة باليه سان بطرسبورج الكلاسيكية الروسية، العرض الكلاسيكي الشهير بحيرة البجع للموسيقار العالمى تشايكوفسكى، وذلك فى أولى العروض الأجنبية بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خلال الموسم الفنى الجديد  ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

يصمم الرقصات ماريوس بيتيبا ومدير فنى كيريل سافين، وذلك على مدار ٤ ليالى تبدأ فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة ٢، ٣، ٤ أكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت  ٥ أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

‎يقوم بأداء الأدوار الرئيسية السوليست ماريا توميلوفا، وهي تلميذة مصمم الرقصات الأسطوري يوري جريجوروفيتش وألكسندر فولشكوف السوليست الأول للبولشوي  بدور الأمير سيغفريد بالإضافة إلى راقصين من مختلف البلدان، بما يعكس الاتجاه الحالي للتعاون الفني الذي يتجاوز الجنسية والعرق، مع الحفاظ على  أسلوب الباليه الروسى الكلاسيكى، بقيادة المدير الفنى كيريل سافين، الذي تدرب في فرقة باليه مارينسكى.

 

 باليه سان بطرسبورج

 

‎ويعد باليه سان بطرسبورج الكلاسيكى أحد أنجح فرق الباليه الروسية حاليًا، كل الراقصين من خريجى  أكاديمية فاجانوفا المرموقة، وهي السمة المميزة لهم، مما يضمن الحفاظ على التقاليد الغنية للباليه الروسي التي تعود إلى عقود، تقوم الفرقة بجولات واسعة النطاق فى جميع أنحاء العالم، وتنال نجاحا واستحسانا كبيرا من الجمهور والنقاد خاصة بسبب تقديمها المذهل لبحيرة البجع.

يذكر أن بالية بحيرة البجع يعد احد اهم الباليهات الكلاسيكية ذات الاربعة فصول وتدور قصته حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته ويفاجأ بتحول البجعات الى أميرة ووصيفاتها اللاتى ينتبهن إلى وجود غريب، وبعد اطمئنان  الاميرة البجعة  تروى له حكايتها فنعرف أنها تدعى أوديت سحرها فون روثبارت لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل ولايزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة فيفتتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في حفل عيد ميلاده ليتزوجها إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور  الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الامير قتله لكن أوديت تمنعه لأن ذلك يعني بقاءها بجعة للأبد وفي الفترة التي تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها في قصره، ويسحر ابنته أوديل لتشبه الاميرة أوديت تماما مع اختلاف لون ملابسها وذلك بهدف خداع الأمير الذى يعد أوديت المزيفة بالزواج لكنه يكتشف الخدعة وينطلق باحثا عن أوديت الحقيقية ويصل الى زنزانة محبوبته فى القصر المسحور فيتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الامير فى القضاء عليه وحينها يبدأ انهيار القصر فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر.

ومن المعروف  ان باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو ويعد أحد أبرز الباليهات الكلاسيكية العالمية.

 

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