ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بتوجيهات عاطف الصمطى رئيس المركز حملة برئاسة نائب رئيس المركز على الأسواق لضبط الأسعار بالتنسيق مع حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية وسلامة الغذاء والصحة والتموين.

استهدفت الحملة الباعة الجائلين والأسواق العامة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية الاغذية والمشروبات المعروضة ومدي مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي.

الحملة تسفر عن إعدام ١٤٢٠ كيلو جرام أغذية وتحرير عدد من المحاضر

اسفرت الحملة عن تحرير محضر إعدام مايقرب من 1420 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وتحرير 5 محاضر إشغالات.



وأكد "الصمطى" أن الحملات على الأسواق والمحال التجارية والهايبرات مستمرة لضمان ضبط الأسعار ومكافحة صور الغش التجارى ووصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين موجهًا إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة.

يذكر أن تلك الحملات تأتى بناءًا على توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادى من أجل ضبط الأسعار وضمان صحة وسلامة الغذاء للمواطنين.

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