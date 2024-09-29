أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي في مدرسة بالهرم

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ماتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مقطع فيديو يظهر تجمع العشرات من طالبات بالمرحلة الإعدادية والثانوية داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب نقل طلاب المدرسة الثانوية إليهم ما أدى إلى حدوث مشادات.

وكشف عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم نقل الطالبات بالصف الثانوي داخل مجمع تعليمي بالهرم بسبب وجود إصلاحات داخل المدرسة الثانوية الخاصة بهم، وتم نقلهم إلى المدرسة الإعدادية لاستكمال دراستهم لحين الانتهاء من الإصلاحات، وحدثت مشادة وتعدٍّ بالأيدي بين الطالبات.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لفيتو أنه جاري المتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة لإنهاء المشكلة وحلها والوقوف على أسباب المشاجرة.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.