زيادة عدد منافذ استخراج اشتراكات المترو في الخط الثالث

قررت شركة مترو أنفاق القاهرة الكبرى زيادة عدد منافذ استخراج اشتراكات المترو والقطار الكهربائي في الخط الثالث للمترو إلى 12 منفذًا بدلا من 4 منافذ.

وجاءت منافذ استخراج اشتراكات المترو كالتالي:

محطة عدلي منصور محطة النزهة محطة هليوبوليس محطة العباسية محطة العتبة محطة ناصر محطة صفاء حجازي محطة إمبابة محطة القومية محطة وادي النيل محطة جامعة الدول محطة جامعة القاهرة

وكانت شركة “آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) أعلنت عن إضافة 8 مكاتب اشتراكات داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث ليزيد عدد المكاتب من 4 إلى 12 مكتبًا، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والطلاب.