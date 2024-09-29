الأحد 29 سبتمبر 2024
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اقتصاد

62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

كشفت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يوليو 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

  • 25.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
  • 0.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
  • 15 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
  • 7.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
  • 5.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
  • 6.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
  • 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري

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